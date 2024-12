Latinatoday.it - Si masturba sull'autobus davanti a una ragazza: scatta la denuncia per atti osceni

Leggi su Latinatoday.it

in luogo pubblico. Unain stato di libertà èta per un uomo di 48 anni di Sezze, già noto alle forze di polizia. I carabinieri della stazione della cittadina sono intervenuti in seguito a una segnalazione che era arrivata al 112. Poco prima inf, a bordo di un.