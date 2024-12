Ilrestodelcarlino.it - Si è spento a 75 anni. Giuliano Becchi. Fu lo storico gestore del ristorante Italo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo 75, il cuore diha smesso di battere venerdì pomeriggio. Fu ildelloin via Sessi, che qualche anno fa decise di cedere. In quel locale, assieme ai genitori e alla nonna, ha soddisfatto tanti palati reggiani. Venerdì scorso a trovarlo privo di sensi è stato il cugino Marco Guidelli. "Il giorno prima aveva fatto una visita medica al Core – racconta Guidelli –. Ci eravamo dati appuntamento all’indomani ma quando sono arrivata a casa sua non c’era già più nulla da fare purtroppo".da diversiera affetto da un brutto male, ma nonostante le invadenti cure, il cugino racconta, non avesse mai perso il suo spirito giocoso: "Nei momenti più bui aveva sempre la battuta pronta. Con lui si rideva e scherzava facilmente, e sapeva essere anche autoironico".