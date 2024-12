Europa.today.it - Scrivere “Littoria” al posto di Latina Calcio si può, lo dicono la storia e la Lega Pro

Leggi su Europa.today.it

Il1932 vestito delle sue origini storiche e urbanisitiche non è passato inosservato all’opione pubblica nazionale. Del resto scedendere in campo contro il Cerignola in diretta Rai con la maglia a tinte futuriste e la scritta “” dietro il collo, ha esi nerazzurri.