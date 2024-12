Universalmovies.it - Scream 7 | Courteney Cox tornerà nel nuovo film

Il cast storico della saga– o quello che rimane – si sta formando anche per il settimo capitolo attualmente in fase di pre-produzione.Dopo la conferma di Neve Campbell (Sidney Prescott) e le voci sul ritorno di Patrick Dempsey (detective Mark Kincaid), questa notte Variety ha riferito cheCoxsicuramente a vestire i panni di Gale Weathers in7. La fonte ha riferito che l’attrice ha portato a termine la lunghissima trattativa per tornare a lottare contro Ghostface.Negli ultimi giorni, inoltre, dalla rete è arrivata la conferma del ritorno di un’altra faccia nota del franchise, vale a dire Mason Gooding, il giovane attore che ha interpretato Chad Meeks-Martin negli ultimi due capitoli (il nostro articolo).Il casting in atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.