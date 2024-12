Ilgiorno.it - Scontro in consiglio. Intervengono i ghisa: "Minoranza umiliata"

Leggi su Ilgiorno.it

in sonsiglio comunale, nella seconda puntata della maratona sul bilancio. Il casus belli è stato un incontro che si è tenuto prima dell’avvio della seduta di martedì. Una commissione di capigruppo alla quale, però, pare che non tutti siano stati invitati. E Nicola Niutta, capogruppo FdI, lo ha fatto notare. "Ci sono alcuni capigruppo di opposizione con cui la maggioranza ritiene di discutere ed altri no. In 11 anni trascorsi in aula è la prima volta che mi viene detto che con me non si possa parlare". Un’affermazione che ha fatto irritare il sindaco Michele Lissia il quale, senza accendere il microfono, lo ha invitato a tacere. "Mi sta dando del buffone? - ha aggiunto Niutta - Buffone sarà lei". Dopo la sospensione della seduta sono dovuti intervenire due agenti della polizia locale per riportare la calma e far riprendere i lavori.