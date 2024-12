Sbircialanotizia.it - Schillaci: “Aumentano i guariti ma restano disuguaglianze accesso a diagnosi”

Messaggio del ministro della Salute alla presentazione de 'I numeri del cancro in 2024', 'insieme possiamo costruire un futuro in cui cancro non sia sinonimo di paura ma battaglia da vincere' "Il rapporto 'I numeri del cancro in Italia 2024' anno dopo anno si conferma uno strumento indispensabile per comprendere l'evoluzione della malattia oncologica nella .