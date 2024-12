Ilpiacenza.it - Scaraventa a terra una donna per rubarle la bici, i passanti lo bloccano e lo fanno arrestare

Leggi su Ilpiacenza.it

Movimentato episodio nella giornata del 18 dicembre in via Alberoni in città: il bilancio è di unaferita e di un arresto. Protagonista della vicenda un giovane indiano che ha strattonato e buttato aunadalla sella per rubargli lacletta. Le urla della vittima hanno però.