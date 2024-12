Lapresse.it - Sassari, donna travolta e uccisa da camion spazzatura

Unaè mortada un mezzo della nettezza urbana mentre era ferma in un’area di servizio in viale Cotton a Sorso, nel sassarese. Inutili i soccorsi. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi.