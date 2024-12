361magazine.com - Sanremo, dopo le polemiche Tony Effe in gara con “Damme ‘na Mano”

Leggi su 361magazine.com

Non prenderà parte al concerto di fine annoledelle ultime ore, sul discusso capodanno di Roma,riparte daè inalla 75esima edizione del Festival dicon il brano‘NA(Island Records), disponibile da ora in pre-save.L’icona della trap in Italia arriva al Festival della Canzone Italiana per la prima voltaun anno pieno di riconoscimenti. Il suo album ICON, che vede la collaborazione degli artisti più influenti della scena rap e trap, è il più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK.Leggi anche: L’entourage diinterviene sulla questione capodanno e Mahmood dice no in solidarietàaver dominato l’estate con Sesso e Samba, la hit dell’estate italiana certificata Quadruplo Disco di Platino, ad ottobre è stato protagonista di ICON TOUR, due incredibili live sold out al Palazzo dello Sport a Roma e all’Unipol Forum di Milano.