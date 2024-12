Napolitoday.it - San Gregorio Armeno, gli artigiani: "Tanta folla ma nessuno compra"

Leggi su Napolitoday.it

Tanti turisti, ma solo in pochi spendono. Le migliaia di visitatori che hanno scelto Napoli nel mese di dicembre non hanno reso felici i commercianti, in particolare glidi San. L'inaugurazione della Natività in piazza Municipio è stata l'occasione per il presidente.