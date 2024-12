Genovatoday.it - Rissa in via San Vincenzo con lancio di sedie e tavoli: otto giovani denunciati

Leggi su Genovatoday.it

Al termine di indagini i carabinieri della compagnia del Centro hanno denunciatostranieri, tra cui cinque minori non accompagnati ospitati presso varie comunità di accoglienza della città. Sono ritenuti i responsabili della violentascoppiata in via San, in pieno.