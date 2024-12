Udine20.it - Riaperto il Parco Ardito Desio

Leggi su Udine20.it

Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, il Comune di Udine ha tagliato ufficialmente il nastro del rinnovato, oggetto, negli scorsi mesi, di un massiccio intervento di riqualificazione strutturale e rinnovamento. Alla presenza degli uffici della sezione impianti sportivi del Comune di Udine, è stata inaugurata ufficialmente anche il nuovo skatepark, un’area che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare ascoltando direttamente le reali esigenze dell’utenza e basando proprio su queste il progetto per la nuova infrastruttura sportiva.“L’opera che oggi portiamo a compimento alè un progetto di cui andiamo particolarmente orgogliosi, non solamente per l’obiettivo raggiunto, ma anche per il percorso condiviso che abbiamo intrapreso per dare nuova vita a questo luogo di comunità e nuove prospettive per l’intero quartiere del Villaggio del Sole”, commenta l’Assessora allo Sport e Impianti sportivi Chiara Dazzan.