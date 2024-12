Quotidiano.net - Ranieri soddisfatto dopo vittoria di Roma in Coppa Italia, Dybala gestito con cautela

"Non voglio accampare scuse perché siamo mancati sotto l'aspetto motivazionale a Como, e questo mi ha molto deluso. Non mi aspettavo quel secondo tempo, oggi ho chiesto chesiamo e cosa volevamo fare, la risposta è stata positiva. Avevamo la voglia di vincere e di cancellare quella sconfitta. Anche se sulla rete della Samp mi sono incavolato, non volevo prendere gol". Così allenatore giallorosso,lacontro la Sampdoria che vale l'accesso ai quarti di finale di, torna sulla delusione seguita alla sconfitta in campionato. L'allenatorenista, poi, affronta l'argomento, rimasto in panchina, sottolineando come sia "un giocatore importante, quando sta bene fa la differenza. Laconè una squadra, senza è un'altra. Lo faccio giocare quando vedo che sta bene, le tre partite non riesce ancora a farle, lo devo gestire.