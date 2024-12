Lanazione.it - Raffica di furti nel rione. L’allarme del Comune

Ladri in azione. E’ ilstesso, con un avviso sulla pagina social, a mettere in guardia i cittadini ed a chiedere di prestare la massima attenzione. "Purtroppo negli ultimi giorni ci sono stati variin abitazione sul nostro territorio, in particolare questi episodi sono avvenuti nelgorina a Casciana Terme nella zona di via del Commercio Nord – si legge nel posto dell’amministrazione – . Questi atti predatori avvengono sempre nel pomeriggio, quando cala la luce". L’amministrazione comunale invita "tutti i cittadini a prestare attenzione, a segnalare alle forze dell’ordine la presenza di auto e persone non conosciute e informa che sono aumentati i controlli". Dettagli importanti da segnalare i movimenti sospetti, la presenza di soggetti che sembrano fare delle perlustrazioni dei luoghi e anche la presenza di auto insolitamente in giro per l’abitato.