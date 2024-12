Parmatoday.it - Provincia, approvato il bilancio di previsione: manovra da 86 milioni di euro

Leggi su Parmatoday.it

Ildi2025-2027 delladi Parma è statodefinitivamente. Prima l’Assemblea dei Sindaci e, subito dopo, il Consigliole hanno dato il via libera allada 86dicomplessivi per il 2025 con investimenti per 29didei.