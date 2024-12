Processo Open Arms Salvini | Mi sento come nella canzone di Venditti Notte prima degli esami sono felice – Il video

Leggi su Open.online

«Paura zero. Miladi” maassolutamente, non tranquillo mae orgoglioso di quello che ho fatto, lo posso dire?». Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteodurante una diretta social alla vigilia della sentenza del. E ha ribadito che «in caso di condanna c’è l’appello e la Cassazione, quindi comunque non c’è la galera domani. Sicuramente se mi assolvono vorrà dire che avrò fatto il mio dovere. Altrimenti andrò in appello e continuerò a fare con orgoglio il mio lavoro», ha concluso., in arrivo la sentenza su. Le tappe, ile cosa rischia il ministroIl leader della Lega, che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno, è accusato di sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio dopo aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse in tre distinte operazioni dall’organizzazione non governativa spagnola nell’agosto del 2019.