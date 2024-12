Ilfoglio.it - Processo accusatorio o inquisitorio, filosofi analitici o continentali

Trovo in un vecchio e ricchissimo libro dell’avvocato Titta Mazzuca ("Anatomia dell’errore giudiziario", Edizioni Bucalo, 1978) l’indicazione perentoria di un bivio: “In tutti i sensi, il metodoe il metodo scientifico delle indagini sono fra loro incompatibili”. Quando si tenta di combinarli, la malapianta inquisitoria infesta il campo dell’erba buona e “si cerca di adattare forzosamente confessioni e testimonianze alle diverse risultanze scientifiche”. O viceversa. Mi chiedo – e confido che qualche lettore più dotto potrà darmi la risposta – se nessuno si sia mai dedicato a una comparazione per così dire gnoseologica, in base cioè alle vie della conoscenza, tra i due modelli processuali () da una parte e le tradizioniche che a spanne vi si sovrappongono geograficamente (, per farla brevissima) dall’altra.