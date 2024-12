Ilgiornaleditalia.it - Previdenza. Relazione 2024 Fondo Fon.Te.. Grifoni (Presidente Fondo Fon.Te.): “Urgente avviare riforma del sistema previdenziale di secondo pilastro”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

“La presentazione al Senato della terzaannuale diFon.Te., uno dei più grandi Fondi negoziali italiani, è l’occasione per illustrare i risultati di unper noi molto positivo e per provare a far comprendere più in profondità il ruolo dellacomplementare. Ciò che appar