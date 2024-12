Forlitoday.it - Presepi, concerti, spettacoli a tema, villaggi natalizi ed elfi: si accende il weekend prima di Natale

Leggi su Forlitoday.it

Il fine settimana preo è pervaso da un'atmosfera magica, tra, alberi illuminati,con le musiche delle feste. Sono tantissime le iniziative sul territorio per tutta la famiglia, ma non mancano gliteatrali, anche questi per grandi e piccini, le.