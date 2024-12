Frosinonetoday.it - Pontecorvo, Torna l’albero di Natale fatto con i trattori

Domenica 22 dicembre alle ore 18.00, a, in Piazza Papa Giovanni Paolo, nel rione Pastine, proprio come l’anno scorso, i mezzi agricoli dei partecipanti si disporranno in modo tale da comporre la figura di un gigantesco albero che brillerà grazie al riverbero delle luci deiche.