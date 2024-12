Fanpage.it - Perché il prezzo di burro e olio d’oliva aumentano sempre di più

Leggi su Fanpage.it

Fanpage.it ha intervistato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, per commentare i forti incrementi registrati per ildel, salito del 20%, e dell'd'oliva (+9,7%). Le motivazioni di alcuni prezzi e alcuni consigli per i consumatori.