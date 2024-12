Cesenatoday.it - Per Natale a Gualdo di Roncofreddo si va a teatro con il trenino

Leggi su Cesenatoday.it

Il calendario di eventi che il Comune diha realizzato per le festività natalizie coinvolge sia il centro storico che le frazioni, questo per dare un segno di unità alla grande comunità roncofreddese e grazie alle Pro loco e comitati che si stanno spendendo in prima persona ogni evento.