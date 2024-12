Napolitoday.it - Pazienti dirottati dal Pascale a una clinica privata: medico assolto

Leggi su Napolitoday.it

Era finito sotto processo per avere dirottato da un ospedale pubblico,. l' istituto tumori di Napolia unanapoletana, alcuneoncologiche: assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste" per il senologo e-chirurgo Raffaele Tortoriello, nei.