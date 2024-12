Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, i convocati per il primo raduno dei liberisti: Benedetta Altezza guida la spedizione

Arrivano importanti novità relative aldella Nazionale italiana di, pianificato per i primi giorni del 2025, precisamente l’11 e il 12 gennaio presso il Pattinodromo Sara Brancia di Rimini. Nelle score ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista deiper quanto riguarda le specialità libero e inline. L’occasione sarà propizia per dare unosguardo agli atleti di punta del nostro movimento, pronti a disputare l’ennesima stagione da protagonisti in un calendario fitto che sarà suddiviso, come ormai da tradizione, dalla tappa dell’Artistic International Series, i Campionati Italiani, gli Europei e i Mondiali. Per ciò che concerne la categoria maschile, salta all’occhio l’abbondanza di pattinatori, tra cui spicca il detentore del titolo iridato Alessandro Liberatore, seguito da Danilo Gelao, Alex Chimetto, Mirko Mazzo, Marco Giustino, Luca Innocenti, Kevin Bovara, Elvis Martinello, Claudio Casini, Luca Tamburini, Davide De Marchi, Daniele Ricci, Josè Enrico Inglese e Giacomo Ricci.