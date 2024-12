Quotidiano.net - Partorisce in strada, soccorsa dalla polizia

Leggi su Quotidiano.net

Sta bene Ivan, il piccolo venuto alla luce ina Palermo e abbandonato poche ore dopo in ospedalemamma, una senzatetto di origine sudamericana. A soccorrerli martedì all’alba i poliziotti del commissariato Oreto-Stazione, intervenuti dopo una chiamata al 112. "C’è una donna inche urla, ha un neonato in braccio", ha detto la voce all’altro capo del telefono. Quando gli agenti li hanno ritrovati in un giaciglio di fortuna nei pressi di un cantiere in via Antonio Ugo (nella foto), il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Ma era vivo. Immediata la corsa in ambulanza all’ospedale Buccheri-La Ferla, da dove, però, poche ore dopo la donna si è allontanata, abbandonando il neonato. Ieri, però, è ritornata. Si è presentata in pronto soccorso per un ricovero in Ostetricia, ma dopo un paio d’ore dall’accettazione ha di nuovo lasciato l’ospedale.