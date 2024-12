Strumentipolitici.it - Paolo Sensini «Per un Paese importantissimo come la Siria una sorta di balcanizzazione. Ai tratta dell’attuazione di un piano già del 1982»

La situazione inè sempre più complessa. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, durante il suo intervento ieri sera al vertice ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione economica D-8 in Egitto, ha rinnovato l’appello di Teheran per arrivare ad un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. E poi ha rilanciato:Le forze israeliane devono immediatamente ritirarsi dai territori occupati di Gaza, dal Libano e dalla.Non dello stesso avviso appare però Abu Mohammed al Jolani, il cui vero nome è Ahmed al Sharaa, il quale ha affermato in un’intervista rilasciata alla Bbc a Damasco che il suoè stremato dalla guerra e non rappresenta alcuna minaccia per i suoi vicini o per l’Occidente. Il golpista non chiede quindi la restituzione dei territori persi. Le uniche due istanze espresse fino ad ora sono che Hayat Tahrir al-Sham (Hts), la milizia di cui è leader, sia cancellata dalla lista del terrorismo e che:Ora, dopo tutto quello che è successo, le sanzioni devono essere revocate perché erano mirate al vecchio regime.