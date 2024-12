Sbircialanotizia.it - Paolo Cognetti: “Ho subito un Tso per depressione e sindrome bipolare”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'autore de 'Le otto montagne' racconta il ricovero in psichiatria: "Mandavo foto di me nudo agli amici e regalavo soldi, è arrivata l'ambulanza con la polizia" Lo scrittore e registahaun Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per una "gravesfociata in unacon fasi maniacali". L'autore de 'Le otto .