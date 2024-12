Oasport.it - Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: urna benevola con Pro Recco e Brescia nel sorteggio degli ottavi

cone Pro, accoppiamento durissimo per l’Ortigia: è questo l’esito deldi finale dell’Cupdimaschile, che vedranno andare in scena l’andata il 25 gennaioed il ritorno il 6 febbraio.In quanto prime classificate nei rispettivi gironi, aglie Proincontreranno due delle formazioni giunte al quarto posto nella prima fase della Champions League: ai lombardi è toccata la Waspo 98 Hannover (Germania), mentre i vicecampioni d’pa sono stati accoppiati alla Dinamo Tbilisi (Georgia).L’Ortigia, in quanto seconda classificata, invece, si troverà ad affrontare una delle squadre che sono giunte terze nei gironi di Champions League: gli aretusei si troveranno di fronte il temibile Sabadell (Spagna).