Palazzo Reale di Napoli, inaugurato "L'ascensore del RE" la storia verticale dei cerimoniali di corte

Il 2024 si chiude acon un regalo natalizio per i visitatori della reggia napoletana, “del Re”, che avranno l’opportunità di vivere, da oggi, attraverso una video installazione, frammenti evocativi della vita anelle differenti epoche.Alle spalle della Sala del Trono, nell’ex passetto del Generale, l’installazione multimediale consente un viaggio, attraverso un ascensore virtuale interattivo, che conduce lo spettatore attraverso i secoli in una narrazione visiva emozionante.Un piano per ogni secolo al quale i visitatori possono accedere mediante una pulsantiera che li trasporta dal ‘600, anno di costruzione del, ai nostri giorni. Un progetto realizzato da Kaos Produzioni con la direzione artistica di Stefano Gargiulo.L’idea è nata nel mese di settembre, quando il trono è stato trasportato daldial Centro di Restauro e Conservazione La Venaria di Torino per il progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo.