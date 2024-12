It.insideover.com - Palantir, così il “capitalismo della sorveglianza” sbarca nella Difesa Usa

Leggi su It.insideover.com

C’è un filo sottile che unisce il progresso tecnologico alla gestione del potere.Technologies lo incarna alla perfezione. La recente espansione del contratto con il Comando per le Operazioni Speciali degli Stati Uniti (USSOCOM), per un valore di 36,8 milioni di dollari, ne è solo l’ultimo esempio. L’azienda, che da anni si distingue come .il “Usa InsideOver.