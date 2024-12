Lanotiziagiornale.it - Paghe da fame e gap di genere, l’allarme dell’Ue sul lavoro in Italia

In fondo lo sanno anche loro. Che ilinsia sottopagato non stupisce neanche chi sta al governo. Nemmeno chi da più di un anno ostacola in ogni modo l’istituzione di un salario minimo. E se qualcuno avesse dubbi, ci pensa la sottosegretaria all’Economia, Sandra Savino, a confermare la consapevolezza delle destre sui salari tutt’altro che dignitosi in.“Non siamo noi politici a guadagnare tanto, ma gli altri a guadagnare poco”, dice in un’intervista a Repubblica. Peraltro con l’obiettivo di difendere l’aumento dei rimborsi delle spese di viaggio di ministri e sottosegretari. “Non è il parlamentare a prendere troppo, sono altri che prendono troppo poco. Anche io mi sento in imbarazzo pensando al primario di cardiologia che prende 3.500 euro”.Insomma, per Savino il quadro è chiarissimo: i lavoratori inguadagnano troppo poco.