Osimo Pirates vernissage di Natale | Un orgoglio la nostra squadra in B

alla sala del Cantinone, per la, società nata quattro anni fa e che oggi vanta una primamaschile di pallanuoto nel campionato nazionale di serie B. Domenica scorsa s’è presentata a famiglie e cittadinanza, una festa cui hanno partecipato tutte le categorie, ma anche famiglie e sponsor, e in cui la società del presidente Giulio Morbidelli ha declinato il proprio spirito sportivo e le proprie ambizioni, sottolineando l’importanza di un settore giovanile che vanta un gruppo di atleti in ogni categoria. Quanto alla prima, ottimo l’avvio di campionato con due vittorie in altrettante partite, la prima a Monterotondo contro la Roma Vis Nova, e la seconda sabato scorso al Passetto contro l’Aquatico Pescara. "Cerchiamo sempre di far passare il messaggio che lo sport va al di là del semplice allenamento, noi siamo prima di tutto educatori di vita attraverso lo sport – ha spiegato il team manager Luca Mengucci –.