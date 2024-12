Laverita.info - Orcel sfida Berlino e Bpm: avanti su Commerz

Unicredit sale al 28% dopo l’annuncio del voto anticipato in Germania. Il governo (che ha il 12% della banca) e i sindacati tedeschi osteggiano l’operazione. Nessun dietrofront con Castagna. In Mps, per gli accordi con la Bce, si dimettono i 5 consiglieri del Mef.