Omicidio Scialdone | madre vittima oggi né vincitori né vinti

Roma, 19 dic. (LaPresse) – “non ci sono stati néné, l’unica che ha perso è stata mia figlia che non c’è più. Mia figlia non c’è più e lei non potrà più vedere la luce del giorno”. Così, ladi Martina, l’avvocatessa di 35 anni uccisa a Roma il 13 gennaio del 2023, a margine della lettura della sentenza della prima corte d’Assise di Roma che ha condannato all’ergastolo, Costantino Bonaiuti, l’ex della. Infine, la donna, con la voce rotta dal pianto ha aggiunto: “C’è la sofferenza di tante famiglie, oltre alla mia, io comunque mi metto anche nei panni di quelli dell’assassino che passeranno dei brutti momenti. Ma non è che questa cosa mi renda felice”.