Omicidio Scialdone, ergastolo al suo ex

21.32 La Corte d'Assise di Roma ha condannato all'Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 61 anni che nel 2023 ha ucciso l'avvocato Martina, 34 anni, sua ex fidanzata, davanti a un ristorante del quartiere Tuscolano. L'imputato è stato riconosciuto colpevole divolontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. "Non ci sono né vinti né vincitori, l' unica perdente è mia figlia che non c'è più", ha detto la madre della vittima.