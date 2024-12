Oltre 5mila nuovi posti di lavoro e 12 miliardi di investimenti | Amazon punta sulla Lombardia

Monzatoday.it - Oltre 5mila nuovi posti di lavoro e 1,2 miliardi di investimenti: Amazon punta sulla Lombardia

Leggi su Monzatoday.it

investe. Un miliardo e 200mila euro per duedata center e 5.500dicomplessivi: sono i numeri del maxi-progetto di, annunciato ormai da qualche settimana e per cui si prevede il via ai lavori entro il 2025. Il progetto è guidatoWeb.