Monzatoday.it - Oggi in Brianza inizia il countdown: tra 1.000 giorni sarà pronta Pedemontana

Leggi su Monzatoday.it

Inè il giorno dell’avvio dei lavori per la realizzazione di. Tra 1.000(consecutivi e non lavorativi) l’autostrada (tratta B2 e tratta C) che attraverserà la provincia. Almeno così secondo il cronoprogramma. Che cosa succederà L’annuncio ieri.