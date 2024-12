Ravennatoday.it - Nuovo asfalto per alcune frazioni del forese: approvati due progetti per 364mila euro

Dueper il ripristino della pavimentazione stradale invie di Campiano, Gambellara e San Pietro in Campiano sono statidalla giunta. Si tratta di interventi finanziati con contributo statale all’interno del Pnrr, per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità.