Forlitoday.it - Nuova luce a led sulla piscina comunale, l'assessore Bravi: "Un impianto sportivo sempre più performante"

Leggi su Forlitoday.it

Tredici nuove lampade a tecnologia led sono state installate in questi giorni nell’ampio soffitto a volta delladi via Filippo Turati, a servizio della vasca grande a otto corsie per gare e corsi di ogni fascia d’età. I lavori di sostituzione dei vecchi impianti, danneggiati o.