No al Salva Milano | raccolte 2 500 firme per la petizione online

, 19 dicembre 2024 – Sono 2.500 leattraverso la piattaforma su Change.org. contro il “”. A renderlo noto i comitati civici e ambientalisti milanesi che sulla piattaforma hanno lanciato unaa sostegno della lettera-appello inviata pochi giorni fa ai Senatori della Repubblica da 140 professori con la richiesta di non firmare la proposta di legge, già approvata alla Camera. La- precisa una nota- è stata lanciata da "Facciamo l'appello-stop consumo di suolo", raggruppamento milanese di una cinquantina di comitati e associazioni che "hanno come mission l'azzeramento del consumo di suolo ae in Lombardia". "Facciamo l'appello" a partire dal marzo 2023 ha lanciato un appello permanente per l'azzeramento del consumo di suolo che è stato protocollato più volte a Palazzo Marino, indirizzato al sindaco Beppe Sala e alla sua Giunta.