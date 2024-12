Lapresse.it - New York si prepara all’arrivo del 2025: a Time Square l’installazione LED

Newsidel, nella Broadway Plaza di, in uno dei luoghi più iconici del mondo sono stante installate le luci tipiche in vista della notte di Capodanno., alta sette metri, è stata posta al centro della piazza mercoledì 18 dicembre. I numeri, illuminati da 620 lampadine a LED, rimarranno sulla piazza fino al 23 dicembre, dove turisti e residenti potranno scattare delle foto, successivamente saranno montati in cima a Oneper la notte di Capodanno.