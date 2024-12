Lecceprima.it - Nevrosi: il primo romanzo in Inghilterra pubblicato una donna nera dello Zimbabwe

Leggi su Lecceprima.it

Non provai dispiacere quando mio fratello morì. E non intendo scusarmi per la mia freddezza, come la si può definire, la mia mancanza di sentimenti. Perché non sono affatto insensibile. (pag. 1) inizia così(Pidgin, collana Mangrovie, con la curatela di Stefano Pirone) di Tsitsi.