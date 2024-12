2anews.it - Natale in famiglia con Farinati Pizza and More!

Leggi su 2anews.it

“F” come, “F” comee persino “F” come festa. specialmente a! Perché anche una sola consonante in questo periodo, e soprattutto nel caso della ormai celebre pizzeria di via A. del Giudice, può disvelare sì una curiosa combinazione ma anche una squisita unione di intenti, valori e ancor più significati. Con un .