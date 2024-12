Bergamonews.it - Natale e Capodanno, tra regali e ristoranti in Bergamasca una spesa di 140 milioni

Bergamo. Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per ida scartare sotto l’albero e si affrettano le corse in cerca degli ultimi doni. Confcommercio Bergamo stima un budget di 220 euro per le strenne natalizie, un dato superiore a quello del 2023 (174 euro), quota lo scorso anno sotto della media italiana.La media nazionale del 2024 è 207 euro, in crescita rispetto al 2023 (186 euro) e al 2022 (157 euro) del 2022. La stima dicomplessiva – dato fornito da Confcommercio Bergamo su elaborazione statistiche Istat – è di 116di euro per lo shopping deidi.Tra i doni più gettonati si confermano i prodotti enogastronomici, i giocattoli, i libri, l’abbigliamento e gli articoli per la bellezza. Lo shopping natalizio riflette abitudini sempre più multicanale: il 62,6% degli intervistati sceglie di combinare negozi fisici e online, mentre il 27,5% si affida esclusivamente ai punti vendita tradizionali.