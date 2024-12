361magazine.com - Natale e Capodanno in famiglia con la grande offerta Mediaset. Tutti i dettagli

incon lai programmi che andranno in ondaIn occasione delle prossime festività,propone un’ricca e aperta ageneri dell’intrattenimento, garantendo anche spazio a informazione e approfondimento.e tante altre giornate da trascorrere in, in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Retequattro.CANALE 5Prima serata: martedì 24, serata-evento con Il Volo –ad Agrigento; mercoledì 25, dall’Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci presenta la 32° edizione del Concerto di; giovedì 26 e venerdì 27, in prima visione esclusiva e assoluta, il film in due parti Il conte di MonteCristo, con Pierre Niney e Pier Francesco Favino; sabato 28, speciale dedicato a Vasco Rossi e i suoi Magnifici 7 concerti a San Siro; martedì 31, Federica Panicucci conduce con Fabio Rovazzi,in Musica.