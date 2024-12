Sbircialanotizia.it - Natale, Aloisi (Enspire): “Viaggi ed esperienze al centro, +15% di regali sostenibili in un anno”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Tra le preferenze più comuni, gli italiani amano leoutdoor, che includono avventure nella natura e attività sportive, e inon convenzionali in luoghi suggestivi come bubble hotel e igloo "Ie ledominano le preferenze degli italiani per idi2024, con una crescita significativa degli acquisti, .