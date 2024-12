Unlimitednews.it - Nasce il Festival internazionale del Cinema di Pompei

ROMA (ITALPRESS) – Dal 3 all’8 giugno 2025,ildeldi, un evento unico che mira a esplorare e celebrare le diverse identità culturali del nostro pianeta. Un vibrante manifesto dell’importanza della conservazione delle identità culturale, una riflessione profonda sulla cultura e sulle tradizioni che definiscono ciascuna comunità. Sotto l’egida artistica di Enrico Vanzina e la gestione progettuale di Annarita Borelli, ildeldi, si annuncia come un evento di rilievo. Una esperienza immersiva, che unirà ila turismo, moda, comunicazione e arti visive, con l’obiettivo di esaltare e custodire le radici culturali, sia italiane che internazionali.Unper valorizzare il patrimonio culturale mondiale –, simbolo eterno di bellezza e memoria storica, diventa l’emblema perfetto per un evento che guarda alcome una chiave per connettere passato e futuro.