Lapresse.it - Napoli, Trenitalia inaugura le nuove aree officine e uffici a Gianturco

Alla presenza del sindaco diGaetano Manfredi e del direttore Business Alta Velocità diPietro Diamantini, sono statete questa mattina duenell’impianto campano: una per l’officina manutenzione ciclica dei treni Frecciarossa di(Gruppo FS) e l’altra per la nuova palazzina destinata aglidel personale.GLI INTERVENTI – Il progetto, del valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, ha avuto come obiettivo la creazione di spazi e ambienti funzionali alle attività manutentive, preservando però le caratteristiche storiche degli edifici. La prima parte dei lavori ha riguardato la ristrutturazione e il potenziamento dell’officina di Manutenzione di 2° livello, che si occupa delle attività di revisione e controllo ciclico per la flotta dei treni Alta Velocità, dove è stata ripristinata la piattaforma girevole per la movimentazione delle carrozze.