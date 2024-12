Trevisotoday.it - Mondiale per Club, Conegliano attende la terza gara. Per Fahr è arrivato finalmente l'esordio

In un torneo che concentra parecchie partite in un breve lasso di tempo il giorno di riposo è solo per definizione. Sono proprio i momenti caratterizzati dall'assenza di impegni agonistici in cui si cerca di correggere eventuali errori, si traccia dei primi bilanci e si fanno delle riflessioni.