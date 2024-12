Calcionews24.com - Milan, novità sul rinnovo di Theo Hernandez: ecco la situazione in casa rossonera

Leggi su Calcionews24.com

Ilsta decidendo come gestire lidi, giocatore che non sta vivendo un periodo strepitoso, terzino del, non è così sicuro di proseguire la propria avventura in rossonero. A riferirlo è calciomercato.com che ha approfondito il tema sull’esterno difensivo francese. PAROLE – «Paulo Fonseca ha provato a fare il .